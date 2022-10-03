Три взрыва прогремели в Херсоне

12:00
Фото: РИА Новости
Не менее трех взрывов произошло в Новой Каховке Херсонской области, там сработала система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале администрации района.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. <...> Работает ПВО: 10 воздушных взрывов", – говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. В результате этого разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены дома.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытке обстрела Херсона со стороны ВСУ во время проведения референдума. Он добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне – власти региона
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