В центре Мелитополя прозвучал взрыв – власти

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В центре Мелитополя прозвучал одиночный взрыв. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. В центральной части города прозвучал одиночный взрыв", – написал политик в своем телеграм-канале.

В комментарии РИА Новости он уточнил, что взрыв был объемный, но о причинах происшествия пока неизвестно. Подробности будут позже.

Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что с 08:00 в городе начались подомовые обходы на референдуме.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях пройдут референдумы о вхождении освобожденных регионов в состав Российской Федерации.