Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили около Мелитополя – власти

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Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Дрон ликвидирован", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что работала зенитная установка Росгвардии.

Накануне ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS поселок Пришиб в Запорожской области. По данным члена главного совета администрации региона, погибли два человека. Еще трое получили тяжелые ранения.

В результате атаки также была уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен склад с зерном и пять зданий свинофермы.

До этого в центре Мелитополя взорвался автомобиль с мирными жителями. Рядом с машиной сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в мусорном контейнере. Находившиеся в салоне люди выжили.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.