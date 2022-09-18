В Мелитополе с помощью СВУ подорвали автомобиль с мирными жителями

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль с мирными жителями взорвался в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в мусорном контейнере. Находившиеся в салоне люди выжили.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам на северо-западе региона. Подозреваемый признал вину. Следователи намерены установить личности его сообщников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.