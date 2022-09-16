Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и заместителя при взрыве в здании ГП в Луганске

Фото: телеграм-канал Baza
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель генерального прокурора и его заместителя при взрыве в здании ведомства в Луганске.
"Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", – написал Пасечник в телеграм-канале.
Уточняется, что до этого гибель сотрудников Генпрокуратуры подтвердил и полковник МВД республики Виталий Киселев.
Пасечник уточнил, что в настоящее время правоохранителями ведется поиск причастных к данному преступлению. Ситуация в республике, по его словам, также находится под контролем.
По данному факту председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело.
"Это тяжелая утрата для нас, для всех тех, кто не смирился с преступным киевским режимом и продолжает бороться с его националистическими проявлениями. Сергей Сергеевич и Екатерина Николаевна были нашими товарищами. Они отличались принципиальностью, честностью и четкой жизненной позицией в вопросах защиты интересов жителей Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и террору со стороны украинских властей", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее в результате подрыва автомобиля в Харьковской области погиб глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. В администрации отмечали, что это был спланированный теракт, который подготовили украинские боевики.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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