Рогов опроверг заявление о гибели коменданта Бердянска

Фото: Москва 24 /Антон Великжанин

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов дезавуировал заявление о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. <...> Врачи продолжают бороться за его жизнь", – сообщил Рогов.

До этого он же заявил, что Бардин скончался от полученных ран в медучреждении. По словам представителя ВГА Запорожской области, на коменданта Бердянска было совершено покушение. Причастными к нему Рогов назвал членов украинской диверсионно-разведывательной группы.

Инцидент, в результате которого Бардин получил ранения, произошел в центральной части города. Тогда сообщалось о взрыве, из-за которого был поврежден автомобиль коменданта Бердянска.