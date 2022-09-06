Комендант Бердянска, пострадавший в результате покушения, скончался – власти

Фото: телеграм-канал "Бердянск. Официально"

Комендант Бердянска Запорожской области Артем Бардин, на которого было совершено покушение, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

"По полученной информации, он скончался от ран", – сообщил Рогов.

Ранее в центральной части Бердянска произошел взрыв. По словам Рогова, был взорван автомобиль коменданта Бердянска.

Позже стало известно, что Бардина госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи. В результате взрыва он оказался в тяжелом состоянии.

После этого Рогов заявил, что причастными к покушению на коменданта Бердянска являются участники украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, членов группировки начали разыскивать.