Около пяти взрывов произошло в Мелитополе

Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

Порядка пяти взрывов произошло в Мелитополе, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова.

"На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города", – отметил он.

До этого военнослужащие Украины обстреляли жилые районы Энергодара в Запорожской области. А над ЗАЭС ВС РФ был сбит дрон-камикадзе. По словам представителя администрации Энергодара, дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

