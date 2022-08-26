Умер раненный в результате взрыва в Бердянске замначальника ГАИ Колесников

Фото: телеграм-канал "Бердянск. Официально"

Умер раненный в результате взрыва в Бердянске Запорожской области заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию города.

Колесников пострадал при взрыве, который устроили 26 августа ВСУ у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя. Его доставили в больницу с осколочными ранениями, однако спасти мужчину не удалось.

По данным следствия, взрывное устройство начинили поражающими элементами и закрепили на высоте свыше трех метров на дереве.

"Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", – отметили в администрации города.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики ВСУ планируют взорвать водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты засели вблизи станции и производят обстрелы из дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, провоцируя ответный огонь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

