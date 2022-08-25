В Минобороны РФ сообщили об уничтожении эшелона с 200 украинскими резервистами

Фото: АР/Russian Defense Ministry Press Service

Российские военные уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что цель была поражена ракетой "Искандер". Также, по данным Минобороны, было выведено из строя 10 единиц техники ВСУ, следовавших в зону боев на Донбассе.

Ранее сообщалось, что самоходные артиллерийские установки "Малка" нанесли удар по украинским позициям. Уточнялось, что это работа боевых расчетов Западного военного округа. Они выдвигаются в заданный квадрат, разворачиваются и через несколько минут запускают залпы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

