Самоходные артиллерийские установки "Малка" нанесли удар по украинским позициям. Это работа боевых расчетов Западного военного округа. Они выдвигаются в заданный квадрат, разворачиваются и через несколько минут запускают залпы.

Высокоточные снаряды могут пролететь десятки километров. Стрельбу корректировали с помощью беспилотников. Одна из задач – подавление артиллерии противника. "Малка" уничтожила гаубицы М777 и самоходные артиллерийские системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.