Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия – 2023" пройдут в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2023" пройдут на территории России, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в связи с этим важная роль отводится подготовке войск.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Саммит ШОС состоится в сентябре в Самарканде.

До этого Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Египта к БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества. Он рассказал, что российские и египетские власти обменялись мнениями о том, как Каир может способствовать работе этих объединений.