Лавров заявил, что РФ приветствует интерес Египта к БРИКС+ и ШОС

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Россия приветствует интерес Египта к БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он рассказал, что российские и египетские власти обменялись мнениями о том, как Каир может способствовать работе этих объединений.

"Приветствуем интерес наших египетских друзей к получению статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества, решение ожидается буквально в сентябре на очередном саммите ШОС", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ прибыл в Египет с рабочим визитом. Там он провел переговоры с руководством страны. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этим визитом Лавров начнет "турне по государствам Африки".

