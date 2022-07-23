Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Египет с рабочим визитом, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"24 июля состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", – написала она.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Глава МИД РФ отметил, что Россия и Венгрия продолжают свое взаимодействие, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.