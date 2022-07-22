РФ отрадно, что США и ЕС прекратили мешать достижению договоренностей по зерну – Лавров

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России отрадно, что США и Евросоюз перестали препятствовать достижению договоренностей по украинскому зерну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он назвал неприемлемым и бесчеловечным использование Вашингтоном и его союзниками продовольствия для реализации геополитических авантюр. По его словам, Москва будет и дальше верна своим обязательствам в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Глава МИД отметил, что подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить на Москву вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

Лавров добавил, что главная задача заключается в обеспечении беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений РФ на мировые рынки. По его словам, речь идет об устранении препятствий, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики.

Дипломат поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в достижение соглашений по транспортировке зерна с Украины.

"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений. Немаловажное значение в этой связи имеет добросовестное содействие со стороны ООН и конструктивный подход международного сообщества в целом, включая западные страны", – приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что бесперебойный экспорт российской и украинской сельскохозяйственной продукции отвечает задачам поддержания продовольственной безопасности.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

