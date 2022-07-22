Генсек ООН подписал меморандум о поставках сельхозпродукции РФ на мировые рынки

Фото: ТАСС/МИД Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписал меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки, передает ТАСС.

Руководитель Организации Объединенных Наций провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы Гутерриш заявил, что вопрос экспорта российского зерна на мировые рынки является очень важным.

Ранее генсек ООН подтвердил, что соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Он также поблагодарил все стороны переговоров по продуктовой сделке и назвал ее "маяком надежды".

В пятницу, 22 июля, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы принять участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна.

Сначала сделку с Турцией и ООН подписала украинская сторона, потом российская повторила тот же процесс. Соглашение подразумевает контроль Украины над портами Одесса, Черноморск и Южный.