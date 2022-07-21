В США поддержат соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной – Госдеп

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США поддержат соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы будем приветствовать такое соглашение. Мы приветствуем усердную работу генсека ООН, наших турецких союзников", – сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

До этого российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

На встрече с президентом Турции Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.