Россия готова внести вклад в решение продовольственного кризиса – Песков

Фото: kremlin.ru
Россия готова внести вклад в решение продовольственного кризиса в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Он заметил, что ситуация на Украине не является причиной продовольственных проблем.
"Мы еще раз настойчиво повторяем: ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки", – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что в ближайшее время переговоры по зерну продолжатся. От российской стороны в них принимает участие военная делегация.
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ совместно с боевиками нацбатальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Кроме того, в российском военном ведомстве отмечали, что на территории зернохранилища в Калиновке Бахмутовского района ДНР неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.
13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.
Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.
Переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна прошли в Стамбуле
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