Новая встреча "четверки" по зерновому коридору может пройти на этой неделе – МО Турции

Фото: ТАСС/Turkish Defence Ministry via AP
Новая встреча "четверки" по зерновому коридору может пройти на этой неделе, заявил глава национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, они обсудят совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности. Акар отметил, что на переговорах военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, которые прошли 18 июля, была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, однако необходима его конкретизация.
"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный документ для начала процесса реализации", – цитирует его РИА Новости.
По данным источника агентства, предварительная дата новой встречи делегаций – 20–21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.
13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.
Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.
Переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна прошли в Стамбуле
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