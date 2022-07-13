В Стамбуле начались переговоры РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу поставок зерна

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В Стамбуле начались закрытые четырехсторонние переговоры по решению зернового вопроса. В них принимают участие военные делегации России, Украины, Турции и ООН, сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее источник агентства, Москва возлагает большие надежды на достижение определенного согласия по итогам встречи. По его словам, стороны принимают во внимание как наличие у РФ некоторых опасений в этом вопросе, так и санкций, препятствующих экспорту российских сельскохозяйственных культур.

В конце июня делегации оборонных ведомств России и Турции в двустороннем формате обсудили безопасный выход торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. По итогам встречи страны достигли договоренности о продолжении соответствующих консультаций.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

