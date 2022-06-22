Оборонные ведомства РФ и Турции обсудили безопасный вывоз зерна из портов Украины

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Делегации военных ведомств России и Турции обсудили безопасный выход торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что переговоры с министерством национальной обороны Турецкой Республики прошли 21 июня. Стороны отметили важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу "Азов Конкорд" выйти из Мариуполя.

По итогам встречи Россия и Турция достигли договоренности о продолжении консультаций.

Ранее директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что городской порт готов принимать и отгружать грузы и ожидает поставку строительных материалов для восстановления освобожденных городов. Он добавил, что в порту в настоящее время работают 630 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

