Директор морского порта Мариуполя заявил о готовности принимать грузы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Мариупольский порт готов принимать и отгружать грузы и ожидает поставку строительных материалов для восстановления освобожденных городов, сообщил директор администрации морского порта города Павел Швацкий.
"Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришел импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов", – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что в порту в настоящее время работают 630 человек.
24 мая Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря.
Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.
Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Из освобожденного порта Мариуполя вышел первый сухогруз
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