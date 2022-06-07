Националисты Украины подожгли запасы зерна в Мариуполе – МО РФ

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Украинские националисты специально подожгли крупное зернохранилище в порту Мариуполя, тем самым уничтожив свыше 50 000 тонн зерна. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики устроили пожар, покидая захваченные территории. Мизинцев добавил, что они не хотели оставлять запасы зерна жителям Мариуполя.

"Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", – подчеркнул генерал-полковник.

Мизинцев отметил, что это происходит в условиях поддержки Запада и "непрекращающейся истерии" вокруг обвинений РФ в создании продовольственного кризиса. Он сказал, что Вооруженные силы России оказывают помощь мирными жителям, гуманно относятся к гражданам и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Мизинцев также рассказал, что ВСУ продолжают использовать объекты хранения зерна в военных целях, несмотря на угрозу продовольственного кризиса.

"В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации", – сказал генерал-полковник.

По словам Мизинцева, украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеватора в Губаревке Харьковской области. Подразделения ВСУ также разместились в ангарах с зерном и картофелем в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области. Украинские боевики разместили на территории элеватора в Новодонецком ДНР артиллерию и РСЗО, из которых обстреливают близлежащие населенные пункты.

Мизинцев выразил мнение, что цель подобных действий кроется в провоцировании ответного огня. После этого, отметил генерал, Киев планирует обвинить ВС РФ в ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия ВС России в ходе спецоперации на Украине уничтожила 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3, которую Киеву передала Норвегия, а также две американские гаубицы М777. По его словам, российские военные также уничтожили семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Пион".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

