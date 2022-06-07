ВС РФ уничтожили переданную Киеву Норвегией САУ М109А3 и гаубицы М777 США

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерия ВС России в ходе спецоперации на Украине уничтожила 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3, которую Киеву передала Норвегия, а также две американские гаубицы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные также уничтожили семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Пион".

Конашенков добавил, что в результате ударов были убиты свыше 400 националистов, разгромлены 10 единиц бронетехники, три установки "Град", 10 специальных автомобилей и три пусковых установки ЗРК С-300 в районе Краматорска.

Официальный представитель МО России уточнил, что всего за сутки ракетными войсками и артиллерией было поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 426 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районе Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

