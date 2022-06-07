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Политика

12:41

В МО назвали ложью заявления Зеленского о разрушении ВС РФ культурного наследия Украины

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский лжет народу страны и мировому сообществу, обвиняя российских военнослужащих в сознательном разрушении украинского культурного наследия, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", – отметил он.

Конашенков подчеркнул, что ВС РФ не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия в ходе спецоперации. В частности, не допустили российские военные повреждений православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры.

При этом, по словам генерал-майора, военные ВСУ препятствовали тушению скита в Святогорске, открыв огонь на устрашение, и планировали держать оборону взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец.

"Ценности засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", – заключил Конашенков.

4 июня Минобороны РФ сообщило, что Военные ВСУ при отступлении устроили поджог скита Святогорской лавры. Отмечалось, что российскими военнослужащими не ведутся боевые действия в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В МО РФ сообщили о поджоге скита Святогорской лавры украинскими националистами

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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