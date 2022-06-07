В МО назвали ложью заявления Зеленского о разрушении ВС РФ культурного наследия Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский лжет народу страны и мировому сообществу, обвиняя российских военнослужащих в сознательном разрушении украинского культурного наследия, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", – отметил он.
Конашенков подчеркнул, что ВС РФ не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия в ходе спецоперации. В частности, не допустили российские военные повреждений православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры.
При этом, по словам генерал-майора, военные ВСУ препятствовали тушению скита в Святогорске, открыв огонь на устрашение, и планировали держать оборону взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец.
"Ценности засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", – заключил Конашенков.
4 июня Минобороны РФ сообщило, что Военные ВСУ при отступлении устроили поджог скита Святогорской лавры. Отмечалось, что российскими военнослужащими не ведутся боевые действия в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ сообщили о поджоге скита Святогорской лавры украинскими националистами
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