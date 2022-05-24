Саперы РФ разминировали участок Азовского побережья, прилегающего к Мариуполю – МО

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря, сообщается в телеграм-канале ведомства.

При разминировании были найдены свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.

В министерстве также сообщили о транспортировке пограничного сторожевого корабля Украины, который был затоплен боевиками "Азова".

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения ВС РФ проводят разминирование территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

