Российские саперы приступили к разминированию территории "Азовстали" в Мариуполе

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Инженерные подразделения ВС РФ проводят разминирование территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что за двое суток российские военные уничтожили более 100 взрывоопасных предметов. Там пояснили, что саперы обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы, представляющее опасность вооружение, мины и минные ловушки, размещенные по периметру завода и в зданиях на его территории.

"К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования", – добавили в Минобороны.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шесть боевиков формирования украинских националистов "Азов" погибли при попытке взорвать склады завода "Азовсталь" с боеприпасами. Он не исключил, что на территории завода могут оставаться украинские военные.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.