Пушилин сообщил о гибели 6 военных ВСУ на "Азовстали" при попытке подрыва

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Шесть боевиков формирования украинских националистов "Азов" погибли при попытке взорвать склады завода "Азовсталь" с боеприпасами. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы "Соловьев LIVE".

"Уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов, но было это сделано наспех, команда была отдана очень криво, в итоге шесть человек погибли сразу и еще четверо, по-моему, получили ранения", – сказал он.

Кроме того, Пушилин не исключил, что на территории завода могут оставаться украинские военные.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.

Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России отразили попытку контратаки двух украинских механизированных батальонов. В результате бронетехника была уничтожена. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

