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Политика

15:15

В МИД сообщили о выходе из Мариупольского порта 5 иностранных судов после разминирования

политика

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Порт в Мариуполе покинули пять иностранных судов после его разминирования накануне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный <...> представителями националистических батальонов украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море", – цитирует ее РИА Новости.

24 мая Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря.

Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.

20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В МИД сообщили о выходе из Мариупольского порта 5 иностранных судов после разминирования

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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