Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Порт в Мариуполе покинули пять иностранных судов после его разминирования накануне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный <...> представителями националистических батальонов украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море", – цитирует ее РИА Новости.
24 мая Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря.
Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.
20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД сообщили о выходе из Мариупольского порта 5 иностранных судов после разминирования
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: