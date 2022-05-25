В МО РФ заявили об уничтожении украинского логистического центра в Соледаре

Фото: Минобороны РФ

Логистический центр в Соледаре и две базы горючего в Харьковской области поражены военнослужащими РФ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были поражены 46 районов сосредоточения войск ВСУ и вооружений.

"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники", – отметил Конашенков.

Ранее Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря. При разминировании были найдены свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

