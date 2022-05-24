Шойгу заявил о замедлении темпа спецоперации на Украине для эвакуации населения

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Вооруженные силы России замедляют темпы наступления в ходе специальной военной операции на Украине для возможности эвакуировать мирное население.

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", – сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.

Министр отметил, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.

Ранее сообщалось, что флаг России вывесили на здании мэрии Светлодарска в Донецкой области Украины.

В апреле 2014 года жители Светлодарска поддержали проведение референдума о независимости ДНР. На здании городской администрации украинский флаг был заменен на флаг тогда еще самопровозглашенной республики. Тем не менее летом того же года город заняли войска ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

