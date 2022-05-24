Российский флаг подняли на здании администрации Светлодарска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Флаг России вывесили на здании мэрии Светлодарска в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
"Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", – рассказал мэр соседнего Дебальцева Игорь Захаревич.
Уточняется, что в апреле 2014 года жители Светлодарска поддержали проведение референдума о независимости ДНР. На здании городской администрации украинский флаг был заменен на флаг тогда еще самопровозглашенной республики. Тем не менее летом того же года город заняли войска ВСУ.
Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью России. По его словам, это решение является волей народа, который на протяжении восьми лет жил в условиях репрессий и издевательств.
В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: