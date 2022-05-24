Российский флаг подняли на здании администрации Светлодарска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Флаг России вывесили на здании мэрии Светлодарска в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", – рассказал мэр соседнего Дебальцева Игорь Захаревич.

Уточняется, что в апреле 2014 года жители Светлодарска поддержали проведение референдума о независимости ДНР. На здании городской администрации украинский флаг был заменен на флаг тогда еще самопровозглашенной республики. Тем не менее летом того же года город заняли войска ВСУ.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью России. По его словам, это решение является волей народа, который на протяжении восьми лет жил в условиях репрессий и издевательств.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

