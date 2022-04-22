Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией – Мурадов

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Киевские власти панически боятся интеграции освобожденных регионов юга Украины с Россией. Об этом РИА Новости заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию", – отметил Мурадов.
По его мнению, в это же время юг Украины начинает формировать свой созидательный путь, ведущий к восстановлению исторических связей с Крымом.
Вице-премьер региона убежден, что угрозы и заявления киевской власти не могут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и стабильной мирной жизни.
Мурадов полагает, что именно этот панический страх заставляет украинских политиков, в том числе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, распространять фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах.
"Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов", – подчеркнул постпред Крыма.
Он напомнил, что Денисова является уроженкой Архангельска, предавшей интересы России ради политической карьеры.
Ранее сообщалось, что за последние три недели Россия выплатила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам освобожденных территорий Украины. Всего выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч человек. Пункты выдачи денег работают ежедневно. Продолжает проводиться адресная работа с маломобильными и пожилыми гражданами.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Более 10 тонн гумпомощи доставили российские военные в Херсонскую область
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