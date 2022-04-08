Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что всего в Крым из Херсонской области с момента начала специальной военной операции российские военнослужащие эвакуировали более 600 граждан иностранных государств.
Помимо этого, военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, российские военные на месте оказывают первую медпомощь.
"В ближайшее время всем эвакуированным будет оказано необходимое содействие в том, чтобы добраться до родственников на территории Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться на территорию РФ", – цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдовы и Украины. В Минобороны РФ уточнили, что на центральной площади города Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ сообщили об освобождении более 100 жителей из больницы Мариуполя
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