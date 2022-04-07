Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию – посол РФ в США

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что руководством Украины движет желание закрепить за собой образ "жертвы". Слова дипломата приводятся в телеграм-канале ведомства.

По его словам, Минобороны России располагает доказательствами о планируемых преступлениях украинских властей в Сумской и Киевской областях. Дипломат уточнил, что готовятся провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооруженных Сил России. Он добавил, что за участие в постановочных съемках людям платят по 25 долларов.

"Все это происходит именно в тот момент, когда украинская сторона выразила готовность затвердить свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус", – пояснил Антонов.

Посол выразил сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее Антонов заявил, что обвинения представителей администрации Соединенных Штатов о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, являются частью скоординированных усилий стран Запада по демонизации Вооруженных сил России. По его словам, в контролируемых российскими военными районах Украины наращивается гуманитарная помощь. Также направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. В свою очередь, российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.