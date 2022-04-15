Россия выплатила более 50 млн рублей пенсионерам и бюджетникам Украины

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За последние три недели Россия выплатила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам освобожденных территорий Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Всего выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч человек. В ведомстве напомнили, что пункты выдачи денег работают ежедневно. Кроме того, ведется адресная работа с маломобильными и пожилыми гражданами.

9 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с 2 марта Россия доставила на Украину 9 тысяч 780 тонн гуманитарных грузов – продукты питания, медикаменты и предметов первой необходимости.

Он подчеркнул, что федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами РФ, а также общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи в пунктах временного размещения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

