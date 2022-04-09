Россия доставила на Украину 9 780 тонн гуманитарных грузов с 2 марта – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия доставила на Украину 9 тысяч 780 тонн гуманитарных грузов начиная с 2 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, в пунктах временного размещения федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами РФ, а также общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. Он добавил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие организовали передачу гуманитарной помощи для более чем тысячи жителей украинского города Херсон. В Минобороны РФ уточнили, что передача продуктов и товаров первой необходимости была организована с самого утра на площади у областной администрации.

До этого российские военные передали более 20 тонн гумпомощи жителям населенных пунктов Чернобаевка и Антоновка в Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.