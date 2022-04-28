В Херсонской области заявили о переходе в рублевую зону с 1 мая

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Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, срок переходного периода составит до четырех месяцев. В это время в области будут ходить и рубль, и гривна.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам освобожденных территорий Украины. Всего выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч человек. Пункты выдачи денег работают ежедневно. Продолжает проводиться адресная работа с маломобильными и пожилыми гражданами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

