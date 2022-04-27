МО РФ сообщило, что более 40 тонн гуманитарной помощи доставлено в Херсонскую область

Минобороны РФ сообщило, что более 40 тонн гуманитарной помощи доставлено в Херсонскую область.

Запад в своем стремлении к абсолютной вседозволенности готов идти до конца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Газпром" приостановит поставки газа в Болгарию.