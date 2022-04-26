Путин назвал странной сентенцию, что кто-то в мире является исключительным

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Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал странной идею об исключительности кого-либо.

"Мы с удивлением смотрим на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным, претендует на исключительные права, потому что в уставе ООН значится, что все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения", – заявил глава государства.

Путин отметил, что такие же постулаты проповедуются в религиозных текстах – Библии, Коране, Торе.

"Все люди равны перед Господом", – добавил российский лидер.

Ранее в ходе беседы генсек ООН Гутерриш повторно выступил с предложением сформировать контактную группу с участием представителей организации, а также Москвы и Киева по формированию гуманитарных коридоров в зоне военной спецоперации на Украине. Ранее эту идею он озвучил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.