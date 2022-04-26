Путин рассказал Эрдогану о ходе переговоров с Киевом и ситуации на "Азовстали"

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ход спецоперации на Украине, говорится на сайте Кремля.
Российский лидер рассказал турецкому коллеге о ходе переговоров Москвы и Киева, а также о ситуации на "Азовстали". Путин подчеркнул, что Мариуполь освобожден, боевые действия там не ведутся.
"Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", – говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что сложившим оружие украинским военным гарантируются жизнь, медпомощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.
Ранее Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин провел телефонный разговор с президентом Турции
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