РФ гарантирует достойное обращение со сдавшимися с "Азовстали" – Путин

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Россия гарантирует сохранение жизни и достойное обращение всем занявшим территорию металлургического комбината "Азовсталь" военным, которые сдадутся в плен. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с соответствующими международными правовыми актами", – сказал президент.

Он также отметил, что всем раненым из числа украинских солдат будет оказана медицинская помощь.

До этого глава государства приказал отменить планируемый штурм предприятия. Свое решение он объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. По его словам, для этого достаточно заблокировать территорию завода.

19 апреля ВС РФ впервые открыли гумкоридор для сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов, занявших "Азовсталь". 20 апреля гумкоридор был открыт для мирных жителей, которые могут находиться на территории комбината, однако эвакуация, как заявили в Минобороны РФ, была сорвана киевскими властями, которые не отдали приказ прекратить боевые действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

