Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Фото: kremlin.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", – отметил Шойгу.
Глава ведомства уточнил, что на момент окружения города численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек.
Шойгу подчеркнул, что при освобождении Мариуполя ВС РФ и подразделения Народной милиции ДНР делали все, чтобы сохранить жизни мирного населения.
"Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан", – отметил министр.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли село Каменка – один из самых укрепленных рубежей обороны ВС Украины в Изюмском районе Харьковской области. По информации Минобороны, танковые экипажи Т-72Б3-М уничтожили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу сообщил Путину об освобождении Мариуполя
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