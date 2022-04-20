До 40 военных ВСУ уничтожены в результате удара в Нововоронцовке и Киселевке – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили до 40 украинских военных в Нововоронцовке и Киселевке, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены семь единиц военной техники.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения пункта управления ВСУ высокоточным боеприпасом. Пункт управления располагался в здании промышленной застройки.

Уточнялось, расчет беспилотника осуществлял наведение оружия и контроль точности нанесения удара.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.