МО РФ показало видео уничтожения пункта управления ВСУ высокоточным боеприпасом

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным боеприпасом "Краснополь" пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ.

По данным Минобороны, пункт управления располагался в здании промышленной застройки.

"Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен", – говорится в комментарии министерства.

Уточняется, расчет беспилотника осуществлял наведение оружия и контроль точности нанесения удара.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные с помощью высокоточных ракетных комплексов "Искандер" уничтожили семь военных объектов Украины. В их числе – четыре склада вооружений и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы вблизи населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

