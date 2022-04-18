Российские ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области – МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские самолеты были сбиты в воздухе в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы. Также российские средства ПВО сбили беспилотник в районе Павлограда.

За сутки российская авиация уничтожила 44 объекта Вооруженных сил Украины. Среди них: два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевка и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Завгороднее и Протопоповка.

Кроме того, в семи районах украины нанесены удары по 23 местам скопления техники и личного состава ВСУ, добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев привлек свыше 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации. Около 1 700 человек прибыли на территорию Украины из Польши, еще порядка 1,5 тысячи наемников – из США, Канады и Румынии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

