ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом – МО РФ

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Вооруженные силы РФ уничтожили завод по производству боеприпасов на территории Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области", – приводит слова Конашенкова ТАСС.



По его словам, российские ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 814 объектам.

Конашенков уточнил, что всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 134 самолета, 470 беспилотников, 249 ЗРК, 2 290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 166 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины. Конашенков рассказал, что российские ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

