Следователи допросят пойманного в Мариуполе английского наемника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи допросят английского наемника Шона Питера, которого поймали в Мариуполе. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, мужчина служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. В настоящее время, говорит в сообщении, Питер находится в плену.

В комитете отметили, что это второй пойманный в Мариуполе англичанин.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников. Конашенков уточнил, что были уничтожены 30 наемников. Он добавил, что ВС России поразили 221 украинский военный объект.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

