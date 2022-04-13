В МО РФ сообщили о завершении формирования нацбатальонов из заключенных в Харькове

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Харькове завершается формирование нацбатальонов.

По его словам, в нацбатальоны "Слабожанщина", "Харькивчина – 1", "Харькивчина – 2" войдут заключенные, отбывавшие наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях.

"Основными задачами этих батальонов являются блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен", – добавил Мизинцев.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр" в селе Звонецком Днепропетровской области, где были размещены иностранные наемники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

