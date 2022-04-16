Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и их военную технику

Фото: rosguard.gov.ru

Вертолетчики Росгвардии нанесли авиационный удар по группе украинских националистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы выполнили скрытный подлет к району огневого применения. В результате вооруженная группа противника была ликвидирована. Также было уничтожено три единицы техники.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи вертолетов авиации Росгвардии осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач в ежедневном режиме.

Летать приходится на малых высотах, чтобы было легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника.

"Полеты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки", – говорится в сообщении.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийские орудия националистов в Харьковской области. Бой завязался во время разведывательно-поисковых мероприятий, когда российские бойцы обнаружили вооруженную группу националистов.

Противники использовали крупнокалиберный пулемет, однако российские войска уничтожили часть группы националистов. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

